В больнице нашли мужчину с ножом в сердце

В Николаевском противотуберкулезном диспансере нашли человека с ножом в сердце. Фото - Wikimapia

В Николаевском противотуберкулезном диспансере нашли мужчину с ножом в сердце.

В палате вместе с больным находилось еще 7 пациентов. Именно они обнаружили тело и сообщили персонал. Однако, когда именно умер - соседи по палате не видели и не слышали. Да и врачи во время утреннего обхода не заметили мертвого, говорилось в "Чрезвычайных новостях".

В полиции дело расследуют как умышленное убийство. Однако не исключают версии самоубийства.

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"Мужчина имел три неизлечимые болезни. И тубдиспансер не психиатрическая больница. Пациенты имеют право пользоваться кухонными принадлежностями, в том числе и ножами. Следствие не исключает версию, что мог покончить с собой кухонным ножом", - рассказала Елена Бережная с отдела коммуникации областной полиции.

Точное время и обстоятельства смерти пациента тубдиспансера установит экспертиза. Следствие продолжается.

В черновицкой частной клинике для нарко- и алкозависимых нашли мертвым пациента 45-летнего Руслана Бордияра. Родственники уверены, что мужчину забили до смерти - все тело было в синяках.