В бизнесмена выпустили 20 пуль

Фото: mk.npu.gov.ua

Ночью 8 октября в Николаеве на проспекте Мира неизвестные в балаклавах расстреляли 30-летнего бизнесмена.

Злоумышленники использовали травматическое и охотничье оружие. Пострадавшего с многочисленными ранениями доставили в больницу. 2 подозреваемых 30 и 35 лет задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правоохранители на месте застали 30-летнего потерпевшего и одного из участников конфликта. Имел при себе пистолет "Форт" травматического действия с пустым магазином. Его полицейские задержали. Свидетели указали на марку авто, на котором поехали другие злоумышленники. Патрульные догнали ВАЗ в районе зоопарка. В салоне находился только водитель. Из автомобиля мужчины правоохранители изъяли 2 пистолета и помповое ружье, а также арматуру. Водителя задержали и доставили в отделение полиции", - рассказала правоохранители.

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Все обнаруженное оружие и изъятые с места происшествия более 20 гильз направлены на экспертизу. Из показаний очевидцев известно, что в конфликте со стрельбой участвовали около 5 человек. Полиция устанавливает и разыскивает других злоумышленников. Начато уголовное производство. Злоумышленников могут посадить на 5 лет.

В Одессе неизвестные устроили стрельбу в центре города и ранили прохожего.