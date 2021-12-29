В бильярдном клубе расстреляли двоих мужчин

В Одессе в бильярдном клубе по ул. Посмитного расстреляли двоих мужчин 28 декабря.
Один из раненых погиб, другой доставлен в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"О стрельбе в полицию сообщила администрация заведения. Вероятного злоумышленника установили и изъяли у него оружие", - говорится в сообщении.
С задержанным проводятся безотлагательные мероприятия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В городе Мукачево в Закарпатской области произошла стрельба в кафе. В больницу доставили двоих мужчин с огнестрельными ранениями, им 27 и 28 лет.
Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Второй – в плечо под лопатку.
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