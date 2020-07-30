В бетонной яме нашли труп мужчины

В Дружковке Донецкой области 2 мужчин забили 56-летнего знакомого ногами. А тело спрятали в бетонной яме у гаражей.
Труп мужчины 29 июля нашел прохожий, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
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"Мужчина гостил у знакомого 27 июля. В разговоре вспомнили старые обиды. Тогда хозяин с товарищем набросились на гостя. Забили его ногами и легли спать. А на следующий день завернули тело в одеяло, вынесли из квартиры и спрятали в бетонной яме. На квартиру злоумышленников вывел полицейский пес", - рассказали полиции.
Подозреваемых задержали. Им грозит до 15 лет за решеткой.
В Николаевке в Донецкой области в подъезде многоэтажки женщина нашла окровавленного мертвого мужчину. Полицейские установить личности злоумышленника и погибшего. Ими оказались местные жители.
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