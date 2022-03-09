В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать российскую пропаганду

В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать радио в российскую пропаганду. Фото: Скриншот с видео

Оккупанты по радио обещают, что через два дня жители города смогут получить российские паспорта, а также, что им простят все долги за коммуналку.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Они переписали адреса журналистов и их родственников, чтобы шантажировать и заставить транслировать пропагандистские материалы", - заверил Старух.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите нашей страны. Верховная Рада также приняла этот закон, который был подписан 3 марта. В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственное наградное, спортивное, охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к нему.