Украинцам разрешили убивать оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите нашей страны.

Верховная Рада также приняла этот закон, который был подписан 3 марта.

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В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственное наградное, спортивное, охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к нему.

Гражданские лица не несут уголовной ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено в соответствии с требованиями закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

При этом гражданские лица обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы в органы Национальной полиции не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

Россия 24 февраля напала на Украину Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои продолжаются почти на всем периметре государственной границы и во многих городах. Атакуют украинские города и с территории Беларуси. Оккупанты подтвердили ликвидацию очередного командира.