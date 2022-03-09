Оккупанты подтвердили ликвидацию очередного командира

Вражеская колонна попала в засаду. Фото: t.me/rf200_now

В Украине ликвидирован очередной вражеский командир.

Это стало известно из разговора российских офицеров, который перехватила контрразведка, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

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"Шестой полк почти потерял, очень много потерь - ждали. Голова колонны попала в засаду, командир полка погиб, с остальным разбираюсь. Отвел шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу в оборону", - говорится в разговоре.

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Агрессоры говорят, что по ним бьют танками, артиллерией и беспилотниками.

Во время боев близ Харькова ликвидировали Виталия Герасимова – российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России.