В Балаклейскую громаду вошли оккупанты. Мэр сделал заявление

На территорию Балаклейской громады в Харьковской области зашли российские войска.
Городские власти и лично голова Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками РФ.
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"На территорию Балаклейской общины вошли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем", - сказал Столбовой.
Добавил, что остается в родном городе, на своей земле, никуда убегать не собирается.
27 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по складам ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее к юго-востоку от Харькова.
Зарево от взрывов было видно в 20 км.
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