В Балаклейскую громаду вошли оккупанты. Мэр сделал заявление

Балаклейская громада в Харьковской области не будет сотрудничать с войсками РФ. Фото: facebook.com/ivans.box

На территорию Балаклейской громады в Харьковской области зашли российские войска.

Городские власти и лично голова Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками РФ.

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"На территорию Балаклейской общины вошли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем", - сказал Столбовой.

Добавил, что остается в родном городе, на своей земле, никуда убегать не собирается.

27 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по складам ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее к юго-востоку от Харькова. Зарево от взрывов было видно в 20 км.