 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
3 Просмотров: 369
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 351
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 981
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 225
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 12763
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1809
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2988
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1098
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1170
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
3
7
3
4
8
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
Во Львовской области военный грузовик попал в смертельное ДТП
Во Львовской области военный грузовик попал в смертельное ДТП
&quot;Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу&quot; - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки
"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки
Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым
Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым
Видео
Все видео
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 3348
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1377
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1494
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 936
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 16:46

В аварии с военным грузовиком погибли супруги
3

  Комментировать

На Львовщине в результате столкновения грузовика и легковушки погибли супруги
Фото: lv.npu.gov.ua
На Львовщине в результате столкновения грузовика и легковушки погибли супруги
На Львовщине в результате столкновения грузовика и легковушки погибли супруги

В аварии с военным грузовиком вблизи села Митулин Золочевского района на Львовщине погибли супруги - 61-летний мужчина и его 60-летняя жена.

Предварительно, именно водитель Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Урал" под управлением 41-летнего жителя города Городок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка, жители Золочевского района, получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства полицейские еще устанавливают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения

От удара легковую машину просто смяло, передняя часть похожа на металлолом. Родственники погибших, приехавшие на место ДТП, не верят, что водитель превышал скорость или нарушал правила.

"Мы до последнего не верили, думали, травмированы, но живы. Ездил давно, приобрел эту машину, сам, своими руками заработал. Он никогда не превышал скорость, и она всегда впереди возле него сидела и говорила не спешить", - рассказывает сестра погибшей Галина, передает ТСН.

В военном грузовике ехал водитель и двое пассажиров, они не пострадали. Грузовик ехал из Львова в направлении Хмельницкого за военным имуществом.

Авария произошла сегодня, 19 октября, около 8.00, на трассе Львов - Тернополь.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения и следователи. Погибших зажало в машине, спасатели доставали их с помощью специальной техники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В аварии с военным грузовиком погибли супруги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Самое читаемое
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 12836
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 12763
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 9216
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8073
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 4599
Происшествия
Украинец, который перевозил нелегалов в Польше, попал в аварию
Украинец, который перевозил нелегалов в Польше, попал в аварию Просмотров: 117
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
 Просмотров: 747
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
 Просмотров: 477
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
 Просмотров: 351
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
7
 Просмотров: 2376
Больше всего комментируют
14
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
3
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
3
Отставка Разумкова - этап усмирения
Голосов: 284
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть