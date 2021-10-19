В аварии с военным грузовиком погибли супруги

Фото: lv.npu.gov.ua

В аварии с военным грузовиком вблизи села Митулин Золочевского района на Львовщине погибли супруги - 61-летний мужчина и его 60-летняя жена.

Предварительно, именно водитель Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Урал" под управлением 41-летнего жителя города Городок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка, жители Золочевского района, получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства полицейские еще устанавливают.

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От удара легковую машину просто смяло, передняя часть похожа на металлолом. Родственники погибших, приехавшие на место ДТП, не верят, что водитель превышал скорость или нарушал правила.

"Мы до последнего не верили, думали, травмированы, но живы. Ездил давно, приобрел эту машину, сам, своими руками заработал. Он никогда не превышал скорость, и она всегда впереди возле него сидела и говорила не спешить", - рассказывает сестра погибшей Галина, передает ТСН.

В военном грузовике ехал водитель и двое пассажиров, они не пострадали. Грузовик ехал из Львова в направлении Хмельницкого за военным имуществом.

Авария произошла сегодня, 19 октября, около 8.00, на трассе Львов - Тернополь. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения и следователи. Погибших зажало в машине, спасатели доставали их с помощью специальной техники.