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понедельник, 05 июля 2021 19:42

В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит

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Украину всколыхнула гибель 11-летнего Дениса Гануляка в селе Рясное на Львовщине. Он разбился за рулем чужого BMW, куда ему разрешили сесть пьяный отец и владелец авто. Мальчик проехал метров 150 и слетел в кювет. Погиб на месте. Его отец и владелец авто сидели позади, отделались незначительными травмами. Отец не раз сажал сына за руль и гордился, что научил его ездить.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV
  На Львовщине погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Вез домой пьяных отца и владельца авто
На Львовщине погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Вез домой пьяных отца и владельца авто

И такая трагедия не единичная. В шаге от беды одесские патрульные остановили в июне прошлого года 12-летнего школьника, который украл у родителей BMW. Чтобы достать до руля, на сиденье мальчик положил подушку. Перед поездкой сбил мать, которая не пускала его со двора. Несколько километров экипаж пытался остановить малого гонщика, но тщетно, автомобиль остановил только столб на обочине. После удара школьник сдал назад и снова начал убегать, через полчаса сжег двигатель - и легковушка наконец заглохла. Чтобы достать из салона водителя, копам пришлось разбить стекло.

Автор: ТСН
  В Одессе в июне прошлого года 12-летний водитель устроил гонки с полицией
В Одессе в июне прошлого года 12-летний водитель устроил гонки с полицией

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А в июне в позапрошлом году вблизи поселка Ольшанское Николаевской области погиб 10-летний парень. Был за рулем ВАЗ-2105. Не справился с управлением и врезался в Opel. С парнем в авто был его 30-летний отец. Он и водитель другого авто - травмировались.

Автор: mk.npu.gov.ua
  На Николаевщине в июне в позапрошлом году 10-летний парень за рулем ВАЗа врезался в Opel. Погиб на месте. Его отец и водитель другого авто оказались в больнице
На Николаевщине в июне в позапрошлом году 10-летний парень за рулем ВАЗа врезался в Opel. Погиб на месте. Его отец и водитель другого авто оказались в больнице

Должны ли отвечать взрослые, которые сажают детей за руль, и угрожает ли что-то отцу Дениса Гануляка и владельцу BMW - Gazeta.ua расспросила у адвоката Сергея Старенького.

"Ответственность за гибель детей лежит на взрослых - это безусловно. Что касается последнего случая - то ответственность грозит и владельцу авто, и отцу школьника. Первому - административная. Он передал руль человеку, который не имел прав на управление. И это повлекло тяжелые последствия. А вот отцу Дениса грозит уголовная ответственность - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поскольку авто - источник повышенной опасности, отец не имел права сажать сына за руль", - рассказал адвокат.

Дениса Гануляка похоронили на Львовщине 2 июля. Его отец в больнице. Ситуацию не комментирует. Мужчину зовут Роман Гануляк. Известно, что он - бывший работник ГАИ. Капитан полиции. По словам односельчан - шесть лет назад его задержали на взятке в помещении областной Госавтоинспекции и после этого уволили. Его жена Галина уже подает на развод. Хочет, чтобы мужа наказали за гибель старшего сына. Однако опасается, что он воспользуется связями и избежит ответственности.

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