В арендованной квартире убили молодую пару: первые подробности и фото

Фото: dn.npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области в съемной квартире в Центральном районе города нашли убитыми 19-летнюю женщину и 23-летнего мужчину.

Тела обнаружил хозяин квартиры 27 февраля. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Следователи открыли уголовное производство. Причастных к преступлению устанавливают.

Преступление произошло в доме по ул. Нахимова. Предварительно известно, что пара арендовала квартиру на сутки, пишет "ТV7 Мариуполь". На телах убитых обнаружили ножевые ранения.

В Киеве нашли убитыми пропавших подруг 16-летнюю Марию Камынину и 19-летнюю Еву Лысенко. Тела обнаружили в съемной квартире в шкафу на балконе. Были изуродованы и связаны. Позже родители убитых рассказали, каким пыткам подверглись их дети перед смертью. Срезана кожа с лица, рук и ног, вынут глаз, вырезанные мягкие ткани.