В арендованной квартире нашли женщину с простреленной головой

В Николаеве в арендованной квартире нашли мертвой женщину.

То, как погибшая лежала на полу, увидела из окна соседка, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Автор: mk.npu.gov.ua Погибшей было 37 лет

Автор: mk.npu.gov.ua Квартиру, в которой произошла трагедия, женщина снимала

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"14 марта на 102 позвонила владелица квартиры по проспекту Центральному и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки. Эксперт осмотрел тело 37-летней женщины и обнаружил огнестрельное ранение в голову", - сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство, проводят расследование. Причастных к преступлению пока ищут.

В Одесской области мужчина зарубил топором соседку. После содеянного преступник убежал из области.