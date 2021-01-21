В арендованной квартире нашли 2 трупа

Во Львове в арендованной квартире нашли мертвыми 22-летнего мужчину и 18-летнюю женщину. Предварительно отравились угарным газом. Фото: npu.gov.ua

Во Львове в одной из квартир в доме на ул. Городоцкой, 110 нашли мертвыми 22-летнего мужчину и 18-летнюю женщину. Тела обнаружили 21 января около 09.46.

Предварительно отравились угарным газом, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета.

Известно, что мужчина из города Турка. Женщина - местная. Вместе снимали квартиру.

Аварийная бригада АО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиру. Причину отравления устанавливают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать с 4-летним сыном умерли страшной смертью: что известно

Еще один смертельный случай из-за вероятного отравления угарным газом произошел в селе Ставчани Львовского района 20 января. Там около 17:55 в частном жилом доме по ул. Леси Украинки отравились 3 человека, среди них - 11-летний ребенок. 56-летний владелец дома погиб на месте происшествия. Другие пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Львова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В частном доме в Кальмиусском районе Мариуполя Донецкой области нашли мертвыми 43-летних мужа и жену и 66-летнюю мать мужчины. Семья погибла от отравления природным газом. Таковы предварительные выводы сообщили в пресс-службе ГСЧС области. Признаков пожара в доме не обнаружили. Полиция устанавливает полные обстоятельства и причины смерти погибших.