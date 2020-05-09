В Антарктиде покончил с собой украинец

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 3636
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 477
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2763
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2421
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2142
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
3
11
5
3
3
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана
Видео
Все видео
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
СБУ задержала российского шпиона
СБУ задержала российского шпиона
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 477
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2763
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1746
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3798
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 279
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 14:37

В Антарктиде покончил с собой украинец

  Комментировать
В Антарктиде покончил с собой украинец
Василий Омелянович покончил жизнь самоубийством на станции "Академик Вернадский". Фото: uac.gov.ua

На станции "Академик Вернадский" в пятницу, 8 мая, покончил жизнь самоубийством повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович.

Как отмечается, на такой шаг его подтолкнули личные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину". Решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока будут поочередно выполнять все остальные участники экспедиции", - сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина покончил с жизнью на обсервации

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области.

"Чрезвычайно скромный человек, специалист своего дела, надежный товарищ и романтик - таким мы будем помнить Василия Омеляновича", - добавили в ведомстве.

В США покончила с собой ведущая врач Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса в Нью-Йорке. Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Антарктиде покончил с собой украинец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Пилоту не хватило горючего долететь до Северного полюса

Террористы убили бывшего премьера

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 16911
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 12150
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 10161
Бизнес-костюм на голое тело: Эмили Ратажковски взбудоражила фантазии соблазнительными фото
Бизнес-костюм на голое тело: Эмили Ратажковски взбудоражила фантазии соблазнительными фото
6
 Просмотров: 6318
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 5517
Происшествия
24-летний мужчина умер, потому что врачи боялись его осмотреть
24-летний мужчина умер, потому что врачи боялись его осмотреть Просмотров: 3681
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
3
 Просмотров: 3294
Сын-тиран расправился с матерью
Сын-тиран расправился с матерью Просмотров: 567
Убили и съели мужчину: харьковским каннибалам вынесли приговор
Убили и съели мужчину: харьковским каннибалам вынесли приговор Просмотров: 2628
Во львовской церкви произошла вспышка коронавируса
Во львовской церкви произошла вспышка коронавируса Просмотров: 531
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
5
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
3
Останні листи
3
Известные спортсмены попали в базу "Миротворца"
Голосов: 44
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua