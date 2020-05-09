В Антарктиде покончил с собой украинец

На станции "Академик Вернадский" в пятницу, 8 мая, покончил жизнь самоубийством повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович.
Как отмечается, на такой шаг его подтолкнули личные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину". Решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока будут поочередно выполнять все остальные участники экспедиции", - сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
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Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области.
"Чрезвычайно скромный человек, специалист своего дела, надежный товарищ и романтик - таким мы будем помнить Василия Омеляновича", - добавили в ведомстве.
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