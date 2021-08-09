В аквапарке погиб 9-летний мальчик

В Днепре в бассейне аквапарка погиб 9-летний мальчик. Фото: dp.informator.ua

В Днепре в бассейне аквапарка Happy Day утонул мальчик. Трагедия произошла 8 августа.

Его пытались реанимировать другие посетители и врачи, но безрезультатно, пишет "Информатор" со ссылкой на представителей заведения.

Мальчику было 9 лет. Он приехал в аквапарк вместе с матерью. Мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения, по данным издания "Наш город".

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"По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо. Его вытащили и вызвали медицинский персонал", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства смерти мальчика выясняют полицейские.

В Ужгороде в аквапарке Aqua Rio-Park утонул 6-летний мальчик, который отдыхал там с родителями. Трагедия произошла, когда взрослые потеряли бдительность. Погибший мальчик из села Долгое Иршавского района Закарпатья.