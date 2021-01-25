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понедельник, 25 января 2021 09:13

В активиста посреди улицы бросили гранату

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В Харькове на ул. Владислава Зубенко, 52 взорвали гранату во дворе дома.

Это было покушение на жизнь активиста "Мы Харьковчане" Алексея Поликашова, сообщают местные Telegram-каналы.

Автор: t.me/h_saltovka
  В Харькове бросили гранату в активиста "Мы Харьковчане" Алексея Поликашова, когда он шел с братом
В Харькове бросили гранату в активиста "Мы Харьковчане" Алексея Поликашова, когда он шел с братом

Поликашов шел с братом домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, ударил его по голове и бросил гранату. Брат успел гранату оттолкнуть ногой, после чего прогремел взрыв.

Автор: t.me/h_saltovka
  Братья находятся в больнице. Злоумышленника разыскивают
Братья находятся в больнице. Злоумышленника разыскивают

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На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь.

Братья находятся в больнице. Злоумышленника разыскивают В городе объявлен "план перехват".

В Днепре мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве, когда шел по улице. 37-летний местный житель получил травмы рук и ног. Его госпитализировали.

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Дата
25
января

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