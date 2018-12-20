В агентстве недвижимости у клиентов отбирали деньги

В Харькове в агентстве недвижимости клиентов отбирали деньги. Фото - ТСН

В Харькове в агентстве недвижимости по улице Кацарской в клиентов отбирали деньги.

Об этом в полицию сообщил 43-летний мужчина. Рассказал, что обратился в агентство недвижимости, чтобы найти жилье. Там услуг не предоставили, зато вырвали из рук 8 тыс. грн и выставили за дверь, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Сотрудники полиции установили, что таким образом злоумышленники отбирали деньги у граждан, которые обращались за услугами в агентство в течение нескольких месяцев. Предварительно, сумма награбленного составляет от 40 до 80 тыс. гривен", - рассказали в полиции.

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За совершение преступления сотрудники полиции задержали 4 человек - двух женщин 18 и 26 лет, а также 31 и 18-летнего мужчин. Сейчас злоумышленники находятся в следственном изоляторе. Полицейские установили их причастность к совершению еще 10 фактов аналогичных преступлений.

Следователем открыто уголовное производство. Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

На Сумщине правоохранители задержали 31-летнего интернет-мошенника, жителя Ямпольского района. Он размещал на известном сайте объявление о продаже подержанного автомобиля. А когда находил потенциальных клиентов, брал деньги и исчезал. Полицейские уже доказали причастность задержанного к совершению 5 мошенничеств.