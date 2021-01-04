В аэропорту задержали криминального авторитета - СМИ

Лавасоглы Батумского не смогли отправить назад. Фото: primecrime.net

В аэропорту Одессы задержали криминального авторитета Лавасоглы Батумского.

Он прибыл в Украину из Беларуси, сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

"Его остановили пограничники, установили, что паспорт - сфальсифицирован", - рассказал правоохранитель.

Мужчину пытались отправить обратно. Но он вел себя неадекватно. Командир экипажа не стал брать его на борт.

Задержанного могут отправить в Турцию.

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В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины подтвердили задержание гражданина Грузии.

"Действительно, вчера из Минска прибыл мужчина, личность которого мы не установили. Отправить его обратным рейсом сразу не удалось. Сейчас решается вопрос о его выдворении из Украины в пункт, из которого он прибыл", - сказал представитель управления.

Мужчина находится в аэропорту под охраной.

В Одессе полицейские задержали 30-летнего криминального авторитета, который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе. Он - выходец одной из постсоветских стран Востока.