В 500 раз больше нормы: СБУ ликвидировала угрозу радиоактивного загрязнения

Служба безопасности Украины ликвидировала потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ в Одесской области обнаружили и ликвидировали потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения.

Правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, которые были источником ионизирующего излучения. Было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с радиоактивными материалами", а оперативники вместе со специалистами проверили это помещение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В одном из герметичных ангаров предприятия обнаружили оборудования, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз. Транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиоактивному загрязнению территории, а также нанести вред населению.

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"Из-за близости портовых складов с сельхозпродукцией, была потенциальная угроза распространения радиации за границу. Сейчас, с соблюдением всех соответствующих норм, опасное оборудования передано для утилизации специализированному государственному предприятию", - говорится в сообщении.

Загрязнение воздуха в 2016-м привело к 400 тыс. преждевременных смертей в Европе. Согласно данным, почти каждый европейский горожанин испытывает влияние загрязнения, что превышает здоровый уровень.