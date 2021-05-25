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вторник, 25 мая 2021 15:16

В 16 раз выше нормы: водитель, которая сбила школьника, была пьяна в дым
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43-летняя женщина, которая в Виннице сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка, села за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Виннице 13-летнего Андрея Тарасюка на тротуаре сбила соседка на внедорожнике. Парень в тяжелом состоянии
Фото: facebook.com/anton.danylevych
В Виннице 13-летнего Андрея Тарасюка на тротуаре сбила соседка на внедорожнике. Парень в тяжелом состоянии
В Виннице 13-летнего Андрея Тарасюка на тротуаре сбила соседка на внедорожнике. Парень в тяжелом состоянии

Уровень алкоголя в ее организме превышал допустимую норму в 16 раз. Такие выводы экспертизы сообщил Gazeta.ua Вадим Кобзар с отдела коммуникации областной полиции.

"Женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Она имеет удостоверение водителя соответствующей категории и управляла автомобилем, который ей принадлежит", - рассказал Кобзар.

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Водителю объявили о подозрении. Она находится в изоляторе временного содержания. Суд вскоре выберет ей меру пресечения. Следователи будут настаивать на содержании под стражей.

Женщине грозит до восьми лет за решеткой.

Авария произошла 24 мая в 10:00 на ул. Ивана Богуна в Виннице. 43-летняя водитель Haval разгромила забор и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Предварительно, она не справилась с управлением, выехала на тротуар.

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Дата
25
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