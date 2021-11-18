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четверг, 18 ноября 2021 09:41

В 13 раз выше нормы: бежавший после аварии полицейский был пьян в дым

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В 13 раз выше нормы: бежавший после аварии полицейский был пьян в дым
В Харькове пьяный полицейский из Сумской области за рулем Mitsubishi Outlander устроил аварию. Фото: dbr.gov.ua

Полицейский, устроивший массовую аварию в Харькове, был пьян.

Экспертиза показала в его крови более 2,5 промилле алкоголя. А это в 13 раз превышает допустимую норму, сообщает ТСН со ссылкой на источники в Госбюро расследований.

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О подозрении полицейскому до сих пор не сообщили. Ждут заключения медиков о степени тяжести травм пострадавшего. Он остается под наблюдением медиков.

От этого зависит, грозит ли полицейскому заключение или он отделается штрафом в 17 тыс. грн.

Авария произошла вечером 14 ноября у хлебзавода №8 на Салтовском шоссе. Водитель Mitsubishi Outlander на большой скорости протаранил Chevrolet Aveo и задел еще один автомобиль. От удара кроссовер развернуло боком, он врезался в бордюр и перевернулся. Тогда госпитализировали двух водителей и пассажирку.

Пьяный водитель Mitsubishi - сотрудник полиции 25-летний Антон Ковальчук. Работает оперативником в Ахтырке Сумской области, сообщил харьковский адвокат Игорь Герасименко.

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