Очередное ДТП в Харькове: за рулем мог быть пьяный оперативник

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В Харькове водитель Mitsubishi Outlander на большой скорости протаранил Chevrolet Aveo и задел еще один автомобиль. От удара кроссовер развернуло боком, он врезался в бордюр и перевернулся.

Авария произошла вечером 14 ноября у хлебзавода №8 на Салтовском шоссе. Свидетели сообщают, что водитель Mitsubishi был пьян. Его и жену госпитализировали, передает Telegram-канал "Харьков life".

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Пьяный водитель Mitsubishi – сотрудник полиции 25-летний Антон Ковальчук. Работает оперативником в Ахтырке Сумской области, сообщил харьковский адвокат Игорь Герасименко.

"Приехал в четвертую неотложную, куда привезли водителя с Салтовского шоссе, бухого сотрудника полиции из Сумской области, по фамилии Ковальчук. Но только в неотложку он поступил с фамилией Синявский. Говорил с врачом отделения политравмы, говорил с медсестрой - его в палате нет, пришла жена и его забрала", – рассказал на видео адвокат.

Очевидцы аварии также сообщают, что до того, как протаранить Chevrolet, водитель Mitsubishi устроили ДТП на Новых Домах и скрылся. Потом столкнулся с LADA Priora на перекрестке Салтовского шоссе и просп. Ландау.

Официальную информацию в полиции пока не дали.

В Харькове 11 ноября на перекрестке просп. Науки и ул. Тобольской водитель Toyota Land Cruiser 34-летний Дмитрий Лысенко сбил 13-летних парня и девочку. Пострадавшие в больнице. Водитель был за рулем под действием метадона, по результатам экспертизы. Он был арестован с правом внести 340 тыс. грн залога. Нарушителя ранее привлекали к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему-то год тому назад дело закрыли и оно не дошло до суда. Также он судим за кражу. Сейчас на испытательном сроке.