ДТП в Харькове: информацию о пьяном полицейском за рулем подтвердили в ГБР

Фото: dbr.gov.ua

За рулем Mitsubishi Outlander, который перевернулся в результате аварии в Харькове, был сотрудник Ахтырского отдела полиции Сумской области

Полицейский сел за руль пьяным. Такую информацию подтвердили 15 ноября в Государственном бюро расследований.

"Полицейский Ахтырского отдела полиции Сумской области въехал в двигавшийся впереди автомобиль. Пытаясь скрыться с места ДТП, правоохранитель врезался еще в две машины", - говорится в сообщении.

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Полицейский и водитель одного из разбитых авто госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство. За нарушение правил дорожного движения в пьяном виде полицейскому грозит до трех лет тюрьмы.

Авария произошла вечером 14 ноября у хлебзавода №8 на Салтовском шоссе. Водитель Mitsubishi Outlander на большой скорости протаранил Chevrolet Aveo и задел еще один автомобиль. От удара кроссовер развернуло боком, он врезался в бордюр и перевернулся. Пьяный водитель Mitsubishi – сотрудник полиции 25-летний Антон Ковальчук. Работает оперативником в Ахтырке Сумской области, сообщил харьковский адвокат Игорь Герасименко.