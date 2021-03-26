Узнали по глазам: схватили дерзкого грабителя, который в упор стрелял в мужчину из автомата

В Славянске Донецкой области вечером 25 марта задержали злоумышленника, который с автоматом напал на пункт приема металлолома, ранил мужчину и украл 15 тыс. грн. Подозреваемый - неоднократно судимый 30-летний житель Николаевки. В Славянск приехал к матери.

Автомат АК-47 и 31 патрон к нему калибра 5,45 мм изъяли. На вооружении Украины он не находится, происхождение оружия устанавливают эксперты. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: dn.npu.gov.ua

"Злоумышленник замаскировал лицо и надел перчатки, чтобы не оставлять следов. Однако сыщики получили важную зацепку: один из свидетелей запомнил глаза налетчика. По приблизительным описаниям внешности оперативники установили круг вероятных фигурантов и начали отрабатывать их. Полицейские вышли на подозреваемого и окружили район, где он, вероятно, может скрываться, проводили подворовой обход, опрашивали жителей. Задержали налетчика на улице возле киоска, где он прятался", - рассказали в полиции.

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Задержанный дважды судимый за кражи. Объяснил, что занимается сбором металла и ранее уже бывал в том пункте приема. На этот раз приехал к матери с планом осуществить разбойное нападение. Автомат он якобы нашел во время сбора металлолома в Николаевке 2 недели назад.

"Мужчина может быть причастен к незаконным вооруженным формированиям и во время оккупации Славянская дежурил на блокпостах боевиков. Полиция проверяет эту информацию", - добавили в ведомстве.

Налетчику грозит до 12 лет тюрьмы. Ведется следствие.

В Славянске Донецкой области произошло вооруженное ограбление утром 23 марта. Мужчина в маске, стреляя из автомата, ворвался в пункт приема металлолома и украл деньги. А на выходе подстрелил мужчину, который шел к вагончику. Пострадавший - 32-летний Александр Хомич. Он получил тяжелое огнестрельное ранение бедра - открытый перелом бедренной кости.