Ужасная семейная ссора: сын убил мать и напал на отчима

21-летний сын убил 47-летнюю мать ножом и напал на отчима, который ее защищал. Фото: Pinterest

Во время бытовой ссоры 21-летний сын убил 47-летнюю мать ножом и напал на отчима, который ее защищал. Это произошло в Бердичеве Житомирской области.

Об обнаружении по месту жительства тела женщины в полицию сообщили врачи "скорой", информирует полиция Житомирской области.

В квартире погибшей находились сын и 48-летний мужчина. В ходе осмотра тела женщины полицейские зафиксировали несколько колото-резаных ран. Причину смерти выясняют судмедэксперты.

Правоохранители рассказали, что в этот день в квартире между матерью и сыном возникла семейная ссора на бытовой почве. Подобные столкновения происходили раньше. На этот раз молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил мать. Также досталось отчиму, который пытался защитить женщину. Раненый вызвал "скорую".

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Медики забрали в больницу мужчину с порезами. Подозреваемого полицейские задержали. Открыли уголовное дело об умышленном убийстве.

Свою вину задержанный признал, однако четко объяснить совершенное не может. Продолжаются следственные действия. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В селе Сулимовка Бориспольского района Киевской области 31-летний мужчина избил свою 38-летнюю сожительницу до смерти. Чтобы избавиться от доказательств его причастности, привязал кирпич к туловищу, выволок и утопил тело в канаве, сообщает отдел коммуникации полиции области.