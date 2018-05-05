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суббота, 05 мая 2018 08:45

"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове

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Автор: ФОТО с Fb-страницы Кругляковой
  Снежана Круглякова более семи лет назад переехала в Украину с севера России. Жила с дядей и тетей. Интересовалась психологией
Снежана Круглякова более семи лет назад переехала в Украину с севера России. Жила с дядей и тетей. Интересовалась психологией
В убийстве супругов Бориса и Тамары Столбовых из Чернигова подозревают их племянницу 22-летнюю Снежану Круглякову. Жила с ними с 9-го класса.

Мужчину нашли мертвым на лестничной площадке, его жену - в комнате квартиры ночью 27 апреля. Имели многочисленные ножевые ранения. Снежану с резаными ранами левого предплечья, правой кисти и закрытой черепно-мозговой травмой забрали в реанимацию больницы №2. За несколько дней перевели в травматологическое отделение.

Под дверью палаты двое мужчин и девушка в полицейской форме. У каждого кобура с пистолетом. Они по 12:00 охраняют Снежану. Дежурить до тех пор, пока ее не выпишут и не отправят в Черниговский следственный изолятор. На вопрос медработников и полицейских отвечает вежливо: "Спасибо, пожалуйста". Руки от локтей до кистей у нее забинтованы. Одна нога наручниками пристегнута к постели. Девушка молча смотрит в потолок. Когда ее кормят, ест неохотно. Выносят из-под нее "утки".

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О том, что произошло ночью 27 апреля, Снежана не рассказывает. За час до трагедии она опубликовала в Instagram свою фотографию с подписью "Смотрит глазами моими кто". На ней - в белой рубашке, на шее - розвязан черный галстук-бабочка. В больницу приходят ее друзья, но в палату к ней не пускают. Почему такое произошло объяснить не могут. О конфликтах с дядей и его женой Снежана не рассказывала. Бывали споры по мелочам, как и в любой семье, говорят".

Утром 27 апреля возле подъезда дома по ул. Юрия Мезенцева, 80 стоит полицейская машина. Правоохранители носят пакеты из квартиры № 25, что на девятом этаже. Дворники и жители соседних домов во дворе обсуждают, что убили супружескую пару. Поднимаюсь на девятый этаж. На лестничной площадке кровавая лужа. Брызги на стенах. Жители рассказывают, что около половины третьего ночи их разбудил шум из квартиры Столбовых.

"Кричал Борис с матами: Отойди". Затем голос Тамары: "Ты чего? Ты чего?". Далее снова Борис: "Уйди, бл * дь, уйди". Потом еще что-то не разборчиво. Грохот мебели, топот. Минут через десять все стихло", - вспоминает сосед, который живет этажом выше.

Автор: ФОТО: Валентина Остерськая
  Окровавленная стена и пол в подъезде дома на ул. Юрия Мезенцева, 80 в Чернигове
Окровавленная стена и пол в подъезде дома на ул. Юрия Мезенцева, 80 в Чернигове

Борис и Тамара - военные пенсионеры. Жили в трехкомнатной квартире, имели авто "Хюндай Сантара". Всегда приветливые. Их племянница Снежана тоже, говорят люди.

"Снежана всегда приветствовалась. Ранее ее провожал парень. Последнее время она приходила домой одна, - рассказывает соседка Столбовых. Одета в фиолетовую велюровую кофту. - Квартира в них большая, места много. А она придет, сядет на качели под домом, и долго слушает что-то в наушниках. Еще заметила: подъезжает их машина к подъезду. Борис и Тамара выходят, смеются, что-то обсуждают между собой, а Снежана в сторонке, даже не улыбнется. Они особо-то ни с кем не дружили. Общались только с сестрой Тамары".

Квартира в них большая, места много. А она придет, сядет на качели под домом, и долго слушает что-то в наушниках

В Чернигов Столбовы переехали с севера России 13 лет назад.

"В ту ночь я приоткрыла дверь, увидела окровавленных Бориса и Снежану, и сразу закрыла. Позвонила в полицию. Там сказали: "Дверь не открывать. Все, что видите в глазок, рассказывать по телефону, - вспоминает соседка Столбовых по лестничной площадке. - Борис был только в шортах. Он часто в них выходил на площадку курить. Мог и до пяти утра не спать".

"Это Снежана его вытащила из квартиры?" - спрашиваю.

"Нет, каждый сам вышел".

В нос бьет резкий запах крови. В ту ночь травмирована Снежана бежала с девятого этажа вниз. Она звонила, стучала во все квартиры по пути - следы крови остались на звонках и замковых скважинах. Открыла только 55-летняя Инна Тарасова с четвертого этажа.

"Мой сын - ветеран АТО. В Луганском аэропорту попал в плен. Его оттуда освободили. А у меня с тех пор нервы не в порядке, сплю плохо. Я смотрела телевизор, было где-то три часа ночи. И здесь бешеный стук в дверь, звонок и крик: "Девятый этаж, кровь, полицию,"скорую"!". Кричала девушка. Я открыть побоялась, - вспоминает Инна Тарасова. - В глазок не могла разглядеть, кто стучит. Вызвала полицию. Проснулся сын, открыл дверь".

"Увиденное напоминало фильм ужасов. Кровь по Снежане стекала на пол. Она была одета в какие-то штаны, футболку, кроссовки. Все время повторяла: "Девятый этаж, кровь, полицию, "скорую", помогите". Руки до локтей изрезаны. Сын спросил: "Что случилось?" А она: "Мне плохо", и рванула вниз. Прошла один пролет и прижалась спиной к стене. Вот отпечаток кровавый остался, - показывает женщина. - Сын еще раз переспросил: "Что случилось?" После этого она бросилась бежать вниз со словами: "Воздуха, воздуха". На улице было еще темно. Она выскочила из подъезда, немного пробежала, и упала".

Женщина тряпкой отмывает от крови стены и пол напротив своей квартиры. В миске вода темно-красного цвета.

"Сын о АТО не рассказывает, но однажды обмолвился: Знаешь, мама, когда человека разрывает, пахнет кровью и говном, его солью пересыпают". Теперь, я поняла, какой он, запах крови. Мы живем в этом доме с 2005 года. Муж летчик. С той семьей особо не общались. Здоровались, не больше", - добавляет Инна Тарасова.

Автор: ФОТО: Валентина Остерськая
  Соседка супругов столбов, которых убили в ночь на 27 апреля, отмывает стены подъезда от крови
Соседка супругов столбов, которых убили в ночь на 27 апреля, отмывает стены подъезда от крови

"Снежана была не в себе, - вспоминают другие жильцы дома. - Когда приехала "скорая", и ее туда завели, она так ревела, как бесноватые, которых вычитывают в церкви. Медики позвали полицейского. И он с ними поехал".

У Бориса Столбова было 20 колото-резаных ран головы и шеи. На теле его жены - 34 раны туловища и конечностей, три из которых - проникающие. Один из ударов - в глаз, по выводам судмедэкспертов. Из квартиры ничего не пропало.

"Не могу поверить, что Снежана могла сделать такое, - говорит Любовь Кравченко, учитель украинского языка и литературы Черниговского коллегиума №11. - Она пришла к нам в девятый класс. Девушка из российской глубинки. Населенный пункт, где жила с бабушкой, очень маленький. В ее классе было 3-4 ученика. Украинский язык она совсем не знала, но за короткое время достигла прекрасных результатов. Посещала факультативы. Я ее спрашивала: "Ти мене розумієш?". Она отвечала: "Так". В 11 классе девочка без репетиторов сдала ВНО по украинскому языку более чем на 180 баллов (максимальный результат 200 баллов. - Gazeta.ua). Это потрясающий результат".

"Тетя постоянно интересовалась учебой племянницы, - продолжает учительница. - Снежана попала в класс, где учились дети из благополучных семей. У нее была шикарная коса до пояса. Имела интерес к психологии. В десятом классе на олимпиаде по педагогике и психологии надо было написать тесты психологии, украинского языка, литературы и выполнить практическое задание - провести урок для детей начальной школы. Она провела его так, что выиграла не только олимпиаду города, но и области. Также идеально написала научную работу в МАН (Малая Академия наук Украины. - Gazeta.ua). Насколько я поняла, у дяди и тети своих детей не было, и они приняли ее в семью, так как бабушка уже в возрасте ".

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После школы Снежана поступила в Черниговского педуниверситета на психолога.

"Я встретила ее прошлым летом, - говорит Любовь Ивановна. - удивилась, что она без косы. С короткой стрижкой. Спросила: "Как родители отнеслись?" Ответила, что с пониманием. Говорила, что на летних каникулах съездила на родину. Там на нее смотрели, как на голливудскую звезду. Сказала, что очень благодарна тете и дяде, что забрали ее оттуда: "Я люблю Украину, и хочу здесь жить". К алкоголю, курению или наркотикам у Снежаны было негативное отношение".

Она так ревела, как бесноватые, которых вычитывают в церкви

Кроме обучения в магистратуре Снежана посещала курсы позитивной психологии. Подрабатывала в кафе, в районе Городского сада и в Центре "Развитие одаренности".

В полиции убийство супругов расследуют по статье "умышленное убийство". Должны провести ряд экспертиз, следственных экспериментов. Если докажут причастность Снежаны к убийству дяди и тети, ей грозит 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Среди основных версий следствия: притязания дяди; влияние психотропных препаратов; Снежана защищала тетю от побоев дяди; присутствие четвертого человека в квартире; участие Снежаны в интернет-игре "Синий кит" (Администраторы дают участникам задачи. Их выполнение должны снимать на камеру. Конечная цель игры - самоубийство. - Gazeta.ua) конфликт девушки с дядей.

Черниговские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в ужасном убийстве семейной пары в доме на ул. Мезенцева.

Автор: Валентина Остерская
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