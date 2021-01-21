Уточнили информацию о количестве спасенных из горящего дома престарелых

В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Приют для пожилых, который сгорел в Харькове, назывался "Золотой век". Он работал незаконно.

Его жителей разместят в интернатных учреждениях Харькова. Об этом сообщил журналистам директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

"Такого учреждения ни в одном реестре Украины не существует. Кто и зачем собрал здесь людей, неизвестно. Это учреждение, что находится за забором на частной территории", - сказал он.

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По его словам, в помещении несуществующего заведения находились 33 человек, 18 человек спасены. В больницы доставлены 11 пациентов.

7 человек, которым удалось покинуть здание, разыскивают. Как и разыскивают родных пациентов.

Смертельный пожар в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б произошел 21 января в 15:03. На момент возгорания в 2-этажном здании были 33 человека. В 16.53 пожар был потушен. Пока известно о 15 жертвах. Еще 9 человек в больницах.