Установили точную причину смерти Дарьи Лукьяненко

Дарье Лукьяненко убийца перерезал сонную артерию. Фото - npu.gov.ua

Эксперты установили, от чего умерла 11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области.

Убийца перерезал ей сонную артерию, сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Эти данные совпадают с сообщением руководителя областной полиции Олега Беха. Накануне он рассказал, что подозреваемый задушил девочку руками, пытался изнасиловать. Затем ударил в шею острым предметом - ножом или шилом. Надел девочке на голову пакет, ноги замотал скотчем, привязал к ногам камень и сбросил в 3-метровую выгребную яму туалета.

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По словам Беха, тело девочки обнаружили после того, как с помощью специальной техники разбили бетонную основу, которой была покрыта выгребная яма. Сначала увидели руку ребенка, за которую и подняли тело на поверхность. На девочке были только серьги, браслет и босоножки.

Кроме этого, эксперты установили, что смерть Дарьи наступила до 15:00 в день ее исчезновения 13 июня.

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки Николай Тарасов из Ивановки в Одесской области не имел постоянного места работы. Жил незаметно. Изредка выходил из дома. Окончил 9 классов Ивановской школы. Ничем особо не блистал, был замкнут. Затем поступил в Одесский колледжа компьютерных технологий. После 2-х лет обучения вернулся в Ивановку.