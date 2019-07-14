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Установили причину взрыва, в результате которого погибли брат и сестра
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В поселке Смыга Ровненской области в результате взрыва погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Дети пришли в гости к деду
Фото: rv.npu.gov.ua
В поселке Смыга Ровненской области в результате взрыва погибла 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Дети пришли в гости к деду
В поселке Смыга Ровненской области в результате взрыва погибла 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Дети пришли в гости к деду
В поселке Смыга Ровненской области в результате взрыва погибла 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Дети пришли в гости к деду

Взрыв в поселке Смыга Ровненской области, в результате которого погибли 2 детей, произошел в результате детонации встроенного взрывного устройства.

Следователи установили, что дети обнаружили в металлическом сейфе коробку, которая внешне не вызвала никакой опасности. Когда мальчик открыл коробку - произошел взрыв. Дети погибли на месте происшествия, сообщают в отделе коммуникации областной полиции.

59-летнего владельца сейфа, деда погибших детей, задержали и поместили в изолятор временного содержания. Известно, что житель Смыги любил собирать различный металлолом, включая предметы времен войны. Рассказал, что на территории его домовладения спрятано много взрывчатых предметов. Мужчина сотрудничает с правоохранительными органами и рассказывает, где и что лежит.

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Взрывотехники нашли еще 3 подобных самодельных устройства в различных помещениях хозяйства. В дальнейшем их будут обезвреживать на удаленной территории или на месте обнаружения.

Сегодня полицейские продолжат работу вместе с пиротехниками ГУ ГСЧС. Возле дома выставлен наряд полиции для охраны места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства двух и более лиц, а также по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами и боеприпасами.

В семье погибших детей родители воспитывают еще 15-летнюю дочь.

Трагедия в пгт Смига Дубенского района Ровенской области произошло 13 июля около 12.00. 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Его дома не было. Они нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Дети погибли на месте.

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Дата
14
июля

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