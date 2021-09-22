Установили личность школьницы, которая на камеру сожгла украинский флаг

Полиция Каменского Днепропетровской области установила личность девушки, которая подожгла государственный флаг Украины.

Ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ города, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"21 сентября во время мониторинга интернета полицейские обнаружили видео, на котором девушка поджигает флаг Украины. В ходе проверки полицейские установили личность девушки", - сказано в сообщении.

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По факту надругательства над государственным символом следователи открыли уголовное производство.

Школьнице грозит штраф, шесть месяцев ареста или до трех лет тюрьмы.

Жительница Каменского Днепропетровской области сожгла государственный флаг.

Инцидент снимали на камеру друзья нарушительницы. На кадрах видно, как девушка берет зажигалку и поджигает флажок. Ее знакомые в ответ смеялись.

Одна из компании поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг. Все снова залились смехом.