Полицейские Славянска устанавливают обстоятельства смертельного отравления семьи. Фото: npu.gov.ua

В Славянске в квартире в бессознательном состоянии нашли 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и сожителя - гражданина США. Трагедия произошла вчера, 21 апреля, около 23:00.

Врачам не удалось спасти жизнь мужчине и ребенку. Женщина находится в реанимации. Обстоятельства гибели людей устанавливаются, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директора лицея и ее мужа нашли мертвыми

"В полицию обратилась местная жительница, которая волновалась за дочь. Ведь двери ее квартиры были заперты изнутри и на связь она не выходила. По адресу выехала следственно-оперативная группа и медики. В квартире правоохранители обнаружили 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и сожителя - гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии. Но без видимых телесных повреждений. После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине", - рассказали в полиции.

Предварительная причина смерти ребенка и мужчины - отравление. Окончательные данные будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство.

Во Львове семья с 2-летним ребенком отравились угарным газом. Инцидент произошел в квартире многоквартирного дома по ул. Озерная, 28. Обстоятельства происшествия устанавливаются.