Устанавливают обстоятельства смертельного отравления семьи

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 63
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 99
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
Просмотров: 189
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 198
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 459
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 603
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
4
3
5
4
3
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
&quot;Крышевал&quot; полицейский: новые подробности о банде, которая убивала людей ради квартир
"Крышевал" полицейский: новые подробности о банде, которая убивала людей ради квартир
Мужчину освободили из смоляной ловушки
Мужчину освободили из смоляной ловушки
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
Видео
Все видео
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Черные археологи раскопали греческую колонию, которой больше 2,5 тыс лет
Черные археологи раскопали греческую колонию, которой больше 2,5 тыс лет
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Интервью
1/5
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 198
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 459
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13122
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
Просмотров: 0
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 15:59

Устанавливают обстоятельства смертельного отравления семьи

  Комментировать
Устанавливают обстоятельства смертельного отравления семьи
Полицейские Славянска устанавливают обстоятельства смертельного отравления семьи. Фото: npu.gov.ua

В Славянске в квартире в бессознательном состоянии нашли 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и сожителя - гражданина США. Трагедия произошла вчера, 21 апреля, около 23:00.

Врачам не удалось спасти жизнь мужчине и ребенку. Женщина находится в реанимации. Обстоятельства гибели людей устанавливаются, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директора лицея и ее мужа нашли мертвыми

"В полицию обратилась местная жительница, которая волновалась за дочь. Ведь двери ее квартиры были заперты изнутри и на связь она не выходила. По адресу выехала следственно-оперативная группа и медики. В квартире правоохранители обнаружили 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и сожителя - гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии. Но без видимых телесных повреждений. После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине", - рассказали в полиции.

Предварительная причина смерти ребенка и мужчины - отравление. Окончательные данные будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство.

Во Львове семья с 2-летним ребенком отравились угарным газом. Инцидент произошел в квартире многоквартирного дома по ул. Озерная, 28. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Устанавливают обстоятельства смертельного отравления семьи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 13482
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8937
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 6408
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4267
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
10
 Просмотров: 4167
Происшествия
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
4
 Просмотров: 153
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
3
 Просмотров: 117
"Крышевал" полицейский: новые подробности о банде, которая убивала людей ради квартир
"Крышевал" полицейский: новые подробности о банде, которая убивала людей ради квартир
5
 Просмотров: 369
Женщине сделали некачественную операцию и взяли из ее родных 157 тыс. грн
Женщине сделали некачественную операцию и взяли из ее родных 157 тыс. грн Просмотров: 198
Мужчину освободили из смоляной ловушки
Мужчину освободили из смоляной ловушки
4
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
От Зеленского не стоит ждать подвигов
Голосов: 324
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть