Успела позвонить в полицию: женщину похитили посреди улицы

На Харьковщине похитили 41-летнюю женщину. Она успела сообщить об этом в полицию. Похитителей задержали. Фото - fakty.com.ua

23 августа в Змиеве Харьковской области похитили 41-летнюю женщину. Она успела сообщить об этом в полицию около 00:15.

Сказала, что ее положили в багажник автомобиля серого цвета "ВАЗ-21099" и везут якобы в сторону Харькова. После этого связь оборвалась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские установили вероятный маршрут и адрес злоумышленников. Уже утром правоохранители разыскали гражданку и ее похитителей в Харькове. Злоумышленниками оказались 47-летний мужчина и его 37-летняя сожительница", - сказано в сообщении.

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Установлено, что ночью между потерпевшей и правонарушителями возник конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленники схватили женщину и бросили в багажник автомобиля. После этого повезли в арендованную в Харькове квартиру, где незаконно удерживали. Мотив поступка выясняют следователи.

Решается вопрос об оглашении подозрения правонарушителям. Досудебное следствие продолжается.

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