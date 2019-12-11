Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП

Фото: Facebook Виктора Кривицкого

11 декабря в больнице в Одесской области умер 7-летний Максим Кривицкий. Он - самый младший из детей, пострадавших в смертельной аварии в Белгород-Днестровском районе.

О смерти мальчика сообщил его отец, Виктор Кривицкий.

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"Сегодня в 5.30 мой мальчик пошел вслед за мамой. Его больше нет", - написал мужчина в Facebook.

Мать мальчика 34-летняя Анна, которая была за рулем авто, погибла на месте аварии. Она работала учителем украинского языка. За жизни ее 13-летней дочери и еще одного сына борются врачи.

Авария произошла 9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По предварительной информации, 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo выехал на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi.