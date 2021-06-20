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"Ущерб катастрофический" - от потопа в Ялте травмировались 18 человек, есть погибший

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&quot;Ущерб катастрофический&quot; - от потопа в Ялте травмировались 18 человек, есть погибший
В Ялте настоящий потоп после ливня. Фото: Интерфакс

В оккупированной Россией Ялте из-за проливных дождей из берегов вышла река, образовав потоп. В результате погиб один человек, еще один - пропал без вести.

"Власть" полуострова заявила о "катастрофических убытках", сообщают Крым.Реалии.

В общем травмы получили 18 человек. Среди пострадавших два человека попали в больницу, еще одного прооперировали. Спасатели ищут пропавшую без вести женщину, один человек погиб. Ранее сообщалось о двух погибших.

Ливни подтопили 101 дом, из 43 уже откачали воду. Спасатели эвакуировали 608 человек, а пункты временного размещения приняли 90 жителей.

По состоянию на утро 19 июня были обесточены 7211 абонентов, 235 - отключили от газоснабжения. Водоотведение проводят в штатном режиме.

Теперь река постепенно возвращается в свое русло, а поток уже значительно уменьшился. Ялтинцев предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыма. Он назвал произошедшее природной катастрофой.

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