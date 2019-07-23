Ураган убил 7-летнего мальчика

Мальчик наступил на оборванный провод электросети. Фото: volynnews.com

В селе Деловое на Закарпатье от тока погиб 7-летний мальчик.

Неподалеку лесополосы он случайно наступил на электропровод, который оборвался после недавнего урагана, сообщает Нацполиция.

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От сильного удара током потерял сознание. Люди вызвали медиков, но ребенок умер в машине скорой помощи.

Возбудили уголовное дело. Энергетики случай пока не комментируют.

Во Львовской области 20-летний парень забрался на поезд, чтобы сделать эффектную фотографию. Его поразило током напряжением 30 тыс. вольт. Умер мгновенно. Обгоревшее тело доставали железнодорожники вместе с полицией.