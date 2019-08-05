Ураган накрыл курортную Кирилловку: отдыхающие сняли разгул стихии

В воскресенье, 4 августа, на курортный поселок Кирилловка Запорожской области обрушилась мощная непогода.
Регион накрыл шторм с ливнем, грозой и шквальным ветром, который нанес немало бед людям, сообщает издание "РИА Мелитополь".
Мощный ветер срывал крыши с домов и повалил много деревьев.
Отдыхающие, которые пережили разгул стихии в курортном поселке, в соцсетях делятся видеокадрами непогоды.
В курортной Кирилловке шторм наделал беды в местах отдыха. От пляжа непогода оставила только узкую полоску.
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