Ураган накрыл курортную Кирилловку: отдыхающие сняли разгул стихии

4 августа на курортный поселок Кирилловка Запорожской области обрушилась мощная непогода. Фото - Сегодня

В воскресенье, 4 августа, на курортный поселок Кирилловка Запорожской области обрушилась мощная непогода.

Регион накрыл шторм с ливнем, грозой и шквальным ветром, который нанес немало бед людям, сообщает издание "РИА Мелитополь".

Мощный ветер срывал крыши с домов и повалил много деревьев.

Отдыхающие, которые пережили разгул стихии в курортном поселке, в соцсетях делятся видеокадрами непогоды.

В курортной Кирилловке шторм наделал беды в местах отдыха. От пляжа непогода оставила только узкую полоску.