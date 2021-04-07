Упрекала за одежду и указывала на целлюлит: директор лицея травила учеников

Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань рассказала ученикам 10 класса, какие вещи не стоит одевать в школу. Полицейские составили на учительницу протокол за травлю. Фото: скриншот с видео

На директора лицея в Червоноградском районе составили протокол за буллинг учеников.

Информацию о том, что в одном из учебных заведений происходит травля учеников, обнаружили при мониторинге социальных сетей, сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Ювенальные полицейские опросили детей - жертв буллинга и очевидцев, родителей учеников, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий" - рассказали полицейские.

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Директору грозит штраф - от 850 до 1700 грн минимумов доходов граждан или от 20 до 40 часов общественных работ.

Речь идет о директоре Сосновского лицея №2 67-летней Наталии Щербань. Во время разговора с 10-классниками она позволяла себе некорректные высказывания к ученикам относительно их вида. В частности, упрекнула подросткам, которые носят спортивные и дырявые штаны, и девушкам, которые надевают платки. Также директор обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. Школьники записали аудио одного из разговоров Натальи Щербань с учениками и анонимно опубликовали в Facebook.

В Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 Александр Дубина сцепился с ученицей 8 класса и силой вытолкал ее из кабинета во время урока. Мать 14-летней девочки написала заявление в полицию об избиении ребенка.