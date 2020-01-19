Упал на пороге и попросил о помощи: в Киеве перерезали горло ветерану

Следственно-оперативная группа на шее у мужчины нашли колотую рану Фото: ukrinform.ru

19 января в кафе в Киеве на улице Николая Юнкерова, 28-а, забежал раненный мужчина. Он попросил о помощи, но скончался до прибытия врачей.

Все произошло около 03:00, сообщает Информатор.

Мужчина подошел ко входу в кафе и упал. Он просил о помощи, потому что на него напали. Однако никаких подробностей не сообщил. На одежде были видны следы крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Находка на Крещение: с озера вытащили пропавшего подростка

Следственно-оперативная группа на шее у мужчины нашла колотую рану. Также рядом с трупом лежал нож. Личность погибшего установлена. Ему было 32 года. При муже нашли удостоверение участника боевых действий.

Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

В Киеве на улице Героев Сталинграда подросток прыгнул с крыши здания. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.