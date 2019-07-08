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понедельник, 08 июля 2019 14:24

Умирала на глазах у дедушки: адвоката, который сбил 11-летнюю девочку, держат под стражей

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Умирала на глазах у дедушки: адвоката, который сбил 11-летнюю девочку, держат под стражей
Пьяного адвоката, который сбил 11-летнюю девочку держат под стражей. Фото: "Обозреватель".

На Закарпатье суд арестовал на 2 месяца адвоката, который пьяным насмерть сбил 11-летнюю Александру Богати.

Трагедия случилась в селе Малая Добронь Ужгородского района Закарпатской области, когда девочка играла рядом с домом, передает "Обозреватель".

"В настоящее время с дороги слетел автомобиль, который сбил ребенка, снес дерево и врезался в ограждение. Все это произошло на глазах дедушки, который в это время находился у ворот. Он видел, как умирала внучка и сейчас находится в шоковом состоянии. Мы все в шоке", - рассказали в сельсовете.

Многие жители села знали и любили Сашу. Говорят, что это была веселая и добрая девочка. Дома у нее осталась мать Эрика и 1,5-летний братик.

За рулем внедорожника находился 35-летний адвокат Николай Кеминь - житель села Красное Закарпатской области. Мужчина также занимает должность юрист-консультанта в Сюртовском сельсовете.

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Согласно декларации, у Кеминя есть жена и двое детей.

Полиция открыла уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели. Санкция статьи предусматривает до 8-ми лет лишения свободы.

По данным прокуратуры Закарпатской области, в момент трагедии водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Мужчина задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога

5 июля около 19:00 водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, сбив 11-летнюю девочку.

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