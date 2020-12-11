Умирала на глазах: охранник супермаркета спас девушке жизнь

Девушке стало плохо в супермаркете АТБ Фото: molbuk.ua

В Харькове охранник спас жизнь девушке, у которой случился приступ эпилепсии.

Девушке стало плохо в супермаркете АТБ. В торговом зале она потеряла сознание и начались судороги, сообщили на Telegram-канале "Антикоррупция UA".

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К девушке подошел охранник Александр Лепковой. Мужчина не растерялся и сразу начал проверять девушке пульс. Он расстегнул верхнюю одежду клиентки и начал делать ей непрямой массаж сердца. Девушку передали в руки врачам.

На Тернопольщине водитель маршрутки сошел с рейса, чтобы отвезти пассажира в больницу. Пожилой мужчина вез орехи на рынок, чтобы продать. Водитель увидел, что у него все признаки инсульта и решил не ждать "скорую", а отвезти его в больницу самостоятельно. Кроме того, отдал все деньги, которые имел при себе, нa лечение пaссaжирa.