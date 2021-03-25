Умершей после негативных тестов записали Covid-19 и требовали хоронить в закрытом гробу

Местный пасечник Светлана Ратушняк умерла в реанимации районной больницы. Два теста показали отсутствие у нее коронавируса, но врачи все равно записали в причине смерти Covid-19 и потребовали похоронить в закрытом гробу Фото: pixabay.com

В поселке Теплик Винницкой области разразился скандал из-за похорон 48-летней женщины.

Местный пасечник Светлана Ратушняк умерла в реанимации районной больницы. 2 теста показали отсутствие у нее коронавируса, но врачи все равно записали в причине смерти Covid-19 и потребовали похоронить в закрытом гробу, пишет 33-канал.

"Мама проживала отдельно от нас с мужем и младшим сыном. 2 недели назад она болела, держалась высокая температура. Фельдшер прописала антибиотики, но от них лучше не стало. Поэтому мы своим автомобилем и увезли мать в районную больницу. На месте ей сразу провели быстрый тест, который оказался отрицательным ", - рассказала дочь Юлия Семенюк.

В больнице у Светланы Ратушняк взяли пробы для ПЦР-теста, а родным сказали, что нужно ввести ее в медикаментозную кому.

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"Маму положили в отделение интенсивной терапии. Телефоном она жаловалась, что к ней часами не подходят, даже куска хлеба и воды не дали. Так она слезно просила привезти еду. Нам с братом сказали, что нужно маме дать укол, чтобы ввести ее в кому. Врачи утверждали, что после него ей станет лучше, потому что это последнее, что могло бы ее спасти. Но после укола через пару часов мама умерла ", - рассказала дочь покойной.

Отрицательный результат теста ПЦР пришел c Винницы после того, как женщина умерла. Но в истории болезни врачи все равно написали, что у пациентки был коронавирус, который и привел к смерти. От родных требовали хоронить женщину в закрытом гробу.

"Маму позволили хоронить в открытом гробу после того, как медикам заплатили деньги. И намотали ей они белый пакет на голову. Никого не пускали к могиле. У нас возникает вопрос - зачем медики написали, что у мамы ковид, если его не было ?! Сами медики говорят нам - им дали приказ и им это нужно для статистики ", - добавила Семенюк.

Родные требуют от медицинского персонала хотя бы извинения за этот инцидент. Они угрожали, что пойдут в суд и будут требовать моральной компенсации.

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от сердечного приступа умерла женщина. Сначала к ней отказалась приезжать "скорая", а потом Светлану Гончар не приняли в больнице.