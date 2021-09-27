Умерла вторая пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом

В Днепропетровской обласной клинической больнице им. И.И. Мечникова утром 27 сентября умерла вторая пострадавшая в аварии с мусоровозом на просп. Гагарина в областном центре.
18-летняя пациентка имела тяжелые травмы - черепно-мозговую и грудной клетки, сообщил во время брифинга заместитель медицинского директора по оказанию экстренной медицинской помощи больницы Александр Толубаев.
"Пациентка получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Утром она умерла, несмотря на реанимационные мероприятия", - рассказал Толубаев.
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Добавил, что состояние всех пострадавших крайне тяжелое. Сейчас в больнице остается водитель и еще один пассажир.
"Всех пострадавших доставили в крайне тяжелом состоянии бригадами скорой помощи. Их сразу взяли в реанимационное отделение, осмотрели анестезиологи, нейрохирурги, хирурги-травматологи. Все имели тяжелые сочетанные травмы головы и грудной клетки. Все находились в отделение интенсивной терапии", - говорит Толубаев.
Прогнозов относительно других двух пациентов врачи пока не дают.
Авария произошла 25 сентября примерно в 00:36 на ул. Гагарина в Днепре. Там Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и влетел в мусоровоз MAЗ.
Погибла 20-летняя пассажирка легковушки. Еще двое и водитель - травмированы. Их с покореженного авто освобождали спасатели.
Пострадавших мужчин и женщину госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.
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