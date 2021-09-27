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понедельник, 27 сентября 2021 15:08

Умерла вторая пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом

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Умерла вторая пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом
В Днепре легковушка столкнулась с мусоровозом. На месте погибла 20-летняя женщина. Водителя и двух пассажиров забрали в больницу. Через два дня там умерла 18-летняя пассажирка. Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепропетровской обласной клинической больнице им. И.И. Мечникова утром 27 сентября умерла вторая пострадавшая в аварии с мусоровозом на просп. Гагарина в областном центре.

18-летняя пациентка имела тяжелые травмы - черепно-мозговую и грудной клетки, сообщил во время брифинга заместитель медицинского директора по оказанию экстренной медицинской помощи больницы Александр Толубаев.

"Пациентка получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Утром она умерла, несмотря на реанимационные мероприятия", - рассказал Толубаев.

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Добавил, что состояние всех пострадавших крайне тяжелое. Сейчас в больнице остается водитель и еще один пассажир.

"Всех пострадавших доставили в крайне тяжелом состоянии бригадами скорой помощи. Их сразу взяли в реанимационное отделение, осмотрели анестезиологи, нейрохирурги, хирурги-травматологи. Все имели тяжелые сочетанные травмы головы и грудной клетки. Все находились в отделение интенсивной терапии", - говорит Толубаев.

Прогнозов относительно других двух пациентов врачи пока не дают.

Авария произошла 25 сентября примерно в 00:36 на ул. Гагарина в Днепре. Там Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и влетел в мусоровоз MAЗ.

Погибла 20-летняя пассажирка легковушки. Еще двое и водитель - травмированы. Их с покореженного авто освобождали спасатели.

Пострадавших мужчин и женщину госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.

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Дата
27
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