Умерла беременная женщина, которую облил бензином и поджог сожитель

В Кривом Роге 17-летний во время конфликта облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Фото: dp.npu.gov.ua

Беременная женщина, которую облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель в Кривом Роге Днепропетровской области, умерла в отделении реанимации.

Без матери остались двое детей. Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции, передает "Первый Городской".

У нее было поражено около 70% тела, а также ожоги дыхательных путей.

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Поджигатель после совершенного сразу убежал, но впоследствии был задержан. Во время обысков у него дома нашли оружие.

Следствие продолжается.

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина во время ссоры облил беременную бензином и поджег. Это произошло на ул. Соборности сегодня, 26 мая. По предварительным данным, жертва и ее обидчик были сожителями. Пострадавшая была на 17-й неделе беременности.