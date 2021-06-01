Умерла беременная женщина, которую облил бензином и поджог сожитель

Беременная женщина, которую облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель в Кривом Роге Днепропетровской области, умерла в отделении реанимации.
Без матери остались двое детей. Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции, передает "Первый Городской".
У нее было поражено около 70% тела, а также ожоги дыхательных путей.
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Поджигатель после совершенного сразу убежал, но впоследствии был задержан. Во время обысков у него дома нашли оружие.
Следствие продолжается.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина во время ссоры облил беременную бензином и поджег. Это произошло на ул. Соборности сегодня, 26 мая. По предварительным данным, жертва и ее обидчик были сожителями. Пострадавшая была на 17-й неделе беременности.
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