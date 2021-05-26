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среда, 26 мая 2021 20:07

Подозреваемый - несовершеннолетний: в полиции рассказали подробности поджога женщины

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В полиции рассказали подробности поджога женщины в Кривом Роге Днепропетровской области.

Трагедия произошла 26 мая около 16:10 в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности. Подозреваемому - 17 лет, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua
  В Кривом Роге 17-летний во время конфликта облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Потерпевшая в больнице
В Кривом Роге 17-летний во время конфликта облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Потерпевшая в больнице

"Во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Женщина с телесными повреждениями была доставлена ​​в больницу. А подозреваемый - сбежал", - рассказали в полиции.

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Для розыска 17-летнего был привлечен личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыты вокзалы и автовокзалы. Его задержали. Во время обыска у него дома изъято оружие.

Автор: dp.npu.gov.ua
  Подозреваемого задержали. Во время обыска у него изъяли оружие
Подозреваемого задержали. Во время обыска у него изъяли оружие

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что потерпевшая на 17-й неделе беременности. Предварительный диагноз медиков - термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени. У женщина обожжено 70% тела. Состояние пострадавшей тяжелое, она находится в ожоговом отделении городской больницы №2.

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Дата
26
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