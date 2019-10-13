Умерла 25-летняя женщина, которую растерзали собаки

13 октября около 7 утра в больнице Полтавы умерла 25-летняя женщина, на которую накануне напала стая собак.
Женщину от 7 агрессивных животных спасли полицейские, применив слезоточивый газ. И до приезда врачей оказывали пострадавшей медицинскую помощь, пишет 0532.ua
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Потерпевшая в результате нападения получила скальпированную рану головы и множественные рваные раны тела. Находилась в стабильно тяжелом состоянии в реанимационном отделении городской клинической больницы Полтавы №2.
Все обстоятельств инцидента и смерти женщины устанавливают полицейские. Продолжается следствие.
12 октября около 5.00 в полицию позвонила женщина. Сообщила, что стала очевидцем, как вблизи пруда по улице Леси Украинки стая собак напала на женщину.
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