Умерла 1,5-летняя девочка, которую отказалась осмотреть семейный врач

На Волыни умерла 1,5-летняя девочка, которую отказалась осматривать семейная врач. Фото: facebook.com/ Старовиживщина

На Волыни умерла полуторагодовалая Юлиана, которую накануне отказалась осматривать семейная врач.

Родители в отчаянии, ведь врачи винят в смерти дочери именно их. Об этом сообщает uagit.tv.

Ребенка из села Глухи привезли в больницу в поселок Старые Выжовцы 14 мая с очень высокой температурой. Малышка умерла этой же ночью.

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По словам мамы девочки Екатерины Курилюк, родители обращались за помощью к семейному врачу, когда ребенку стало плохо.

Медик отказалась приехать осмотреть Юлиану, мотивировав это тем, что она, мол, "не должна работать круглосуточно".

Теперь родители в отчаянии. Они потеряли ребенка, а врачи пытаются, по словам матери, перебросить вину в смерти дочери на них.

В Луцке от пневмонии умерла 5-летняя Виктория Смаль. Ее родители обвиняют медиков в халатности. Рентген и УЗИ ребенку сделали только на третий день после госпитализации, в то время как у девочки держалась высокая температура.