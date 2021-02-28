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воскресенье, 28 февраля 2021 09:40

Умер второй пострадавший в результате пожара в городской больнице

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Умер второй пострадавший в результате пожара в городской больнице
В Черновцах умер второй пострадавший при пожаре в Covid-отделении городской больницы №1. Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновцах ночью 28 февраля умер второй пострадавший при пожаре в Covid-отделении городской больницы №1.

77-летний мужчина имел 75% ожогов тела 3-4 степени, находился в реанимации, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара погибла 2 человека. Второй пострадавший погиб в больнице ночью 28 февраля", - говорится в сводке на сайте ведомства.

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В общем, в палате, где загорелось было четверо пациентов. Сразу погиб 76-летний мужчина. Он был в тяжелом состоянии из-за коронавируса, и по мнению медиков, вероятно умер не от ожогов, а задохнулся. Другой обгорел, потому что именно у его кровати на тумбочке и вспыхнуло пламя.

Все обстоятельства и причин и трагедии устанавливаются.

27 февраля в 13.15 в г. Черновцы на ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Из здания эвакуировали 20 человек. Часть пациентов перевезли в другие больницы города, а часть распределили в пределах учреждения. Пожар удалось ликвидировать в течении 15 минут. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование.

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