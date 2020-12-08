Умер владелец "Токио Стар", где сгорели 9 человек

В Одессе умер бизнесмен Вадим Черный. Он был совладельцем гостиницы "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек. Фото: facebook.com/vadim.cherny

В Одессе умер бизнесмен 48-летний Вадим Черный. Он был совладельцем отеля "Токио Стар", в котором во время пожара в августе прошлого года погибли 9 человек.

О смерти сообщила подруга бизнесмена Елена Орлова.

"Слушай, казалось, ты неуязвим. Мы часто ссорились на разные темы, но я всегда признавала тебя умным. Спи спокойно, мой друг, Вадим Черный", - написала она.

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Как пишут знакомые умершего, бизнесмен заболел Covid-19. Имел осложнения от болезни.

Еще в ноябре Вадим Черный опубликовал пост о том, что он помешал правоохранителям составить админпротокол на администрацию кафе, которое нарушило карантин. Он также отказался дать им показания, что кафе работало несмотря на запрет.

Пожар в "Токио Стар" в Одессе произошла в ночь на 17 августа прошлого года. Пламя охватило 1 тыс. кв. м площади. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали. Владельца отеля Вадима Черного арестовали 20 августа. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям. 27 ноября Черному изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест. В середине июля этого года Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения совладельцу здания гостиницы "Токио Стар" Сергею Дурача. Это бизнес-партнер Черного. Именно он, по документам, арендовал 2-й этаж заведения, который фактически входил в гостиничный комплекс.