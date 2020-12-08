Умер владелец "Токио Стар", где сгорели 9 человек

 
Ексклюзивы
1/5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 1062
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2 Просмотров: 495
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 531
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2979
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1575
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1638
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1764
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1089
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
3 Просмотров: 5877
Фото
Все фото
4
3
3
4
3
С перевернутого авто вытащили 3 трупа
С перевернутого авто вытащили 3 трупа
Водитель расколотить забор СТО и спихнул все на товарища
Водитель расколотить забор СТО и спихнул все на товарища
Был голодный и играл крышечками от пива от пьяной матери забрали 1,5-годовалого ребенка
Был голодный и играл крышечками от пива от пьяной матери забрали 1,5-годовалого ребенка
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
Убийство музыканта в Киеве: в деле появился 3-й подозреваемый
Убийство музыканта в Киеве: в деле появился 3-й подозреваемый
Видео
Все видео
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
На Запорожье свирепствует шторм. 2-метровые волны затопили пляжи и дома
На Запорожье свирепствует шторм. 2-метровые волны затопили пляжи и дома
Был только в майке и дрожал от холода: пациента везли в город почти без одежды
Был только в майке и дрожал от холода: пациента везли в город почти без одежды
Вооруженные подростки напали на 3 магазина
Вооруженные подростки напали на 3 магазина
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 531
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2979
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1683
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1089
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 954
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
вторник, 08 декабря 2020 12:48

Умер владелец "Токио Стар", где сгорели 9 человек

  Комментировать
Умер владелец &quot;Токио Стар&quot;, где сгорели 9 человек
В Одессе умер бизнесмен Вадим Черный. Он был совладельцем гостиницы "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек. Фото: facebook.com/vadim.cherny

В Одессе умер бизнесмен 48-летний Вадим Черный. Он был совладельцем отеля "Токио Стар", в котором во время пожара в августе прошлого года погибли 9 человек.

О смерти сообщила подруга бизнесмена Елена Орлова.

"Слушай, казалось, ты неуязвим. Мы часто ссорились на разные темы, но я всегда признавала тебя умным. Спи спокойно, мой друг, Вадим Черный", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владелец "Токио Стар" давит на следствие - прокурор

Как пишут знакомые умершего, бизнесмен заболел Covid-19. Имел осложнения от болезни.

Еще в ноябре Вадим Черный опубликовал пост о том, что он помешал правоохранителям составить админпротокол на администрацию кафе, которое нарушило карантин. Он также отказался дать им показания, что кафе работало несмотря на запрет.

Пожар в "Токио Стар" в Одессе произошла в ночь на 17 августа прошлого года. Пламя охватило 1 тыс. кв. м площади. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали. Владельца отеля Вадима Черного арестовали 20 августа. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям. 27 ноября Черному изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест. В середине июля этого года Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения совладельцу здания гостиницы "Токио Стар" Сергею Дурача. Это бизнес-партнер Черного. Именно он, по документам, арендовал 2-й этаж заведения, который фактически входил в гостиничный комплекс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер владелец "Токио Стар", где сгорели 9 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Темнокожий вокалист повторяет "спасибо" и "харашо"

Объявили об окончании войны

Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира

В Киеве снесли памятник

Западные страны отдали украинские территории Польши

На опознание тел потребовалось 10 дней

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 11 Просмотров: 44640
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 16056
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 12762
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 11799
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8928
Происшествия
Вспомнил старые обиды: мужчина в маршрутке порезал ножом и ограбил знакомого
Вспомнил старые обиды: мужчина в маршрутке порезал ножом и ограбил знакомого
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
 Просмотров: 144
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
 Просмотров: 81
На Запорожье свирепствует шторм. 2-метровые волны затопили пляжи и дома
На Запорожье свирепствует шторм. 2-метровые волны затопили пляжи и дома
 Просмотров: 360
Школьницы выложили в соцсети "пьяное" видео - наказали за это родителей
Школьницы выложили в соцсети "пьяное" видео - наказали за это родителей Просмотров: 585
Больше всего комментируют
11
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
10
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
3
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
Голосов: 496
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть