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четверг, 20 февраля 2020 11:09

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

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Умер ветеран АТО, которому проломили голову
В реанимации Главного военного госпиталя в Киеве умер ветеран АТО 56-летний Игорь Панов с позывнымм "Хан". 20 ноября прошлого года ему и жене проломили головы у собственной квартиры. Фото: Facebook Игоря Панова

20 февраля исполняется 3 месяца со дня смерти ветерана АТО 56-летнего Игоря Панова с позывным "Хан". С проломленными головами его с женой 51-летней Оксаной Кавецкой нашли на лестнице возле собственной квартиры в Киеве 10 ноября прошлого года. Оба были в коме.

За жизнь мужчины врачи боролись 10 дней. У него был разбит череп и многочисленные гематомы мозга. Умер в реанимации Главного военного госпиталя.

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В нападении на супругов подозревают сына Оксаны 30-летнего Максима и соседа Александра Пинчука, 29 лет. Их арестовали без права на залог через сутки после нападения. Суд проходил в закрытом режиме. В полиции сообщили, что у Оксаны и сына в тот день произошла ссора по телефону. Затем приехал, начал бить. За Оксану вступился муж. Максим сбежал. Поздно вечером с приятелем подстерегли их в подъезде и проломили им головы.

В материалах дела в Реестре судебных решений сообщается, что в одной из квартир во время обыска следователи изъяли топор, молоток, нож с пятнами, похожими на кровь. А также одежду, тоже с пятнами бурого цвета. На кровати нашли 6 планшетов с разбитыми экранами. А в квартире, где проживали потерпевшие, обнаружили окровавленные биту и нож.

У сына Оксаны с Ханом действительно были очень напряженные отношения из-за квартиры. И в последнее время он жил у друга, рассказывал тогда его адвокат Сергей Сахнюк.

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"По словам моего подзащитного, его покойный отец оставил ему квартиру. Он переписал жилье на мать. А мать прописала там отчима. А парня выгнали. По рассказам некоторых знакомых, отчим часто унижал пасынка. А мать все время была на стороне мужа. Поэтому у них были ссоры. Однако сомневаюсь, что он мог напасть. Парень никуда не прятался. Помогал медикам переносить пострадавших в машину. А все возможные орудия преступления нашли в квартире, где проживали потерпевшие", - рассказывал Сахнюк.

Оксану Кавецкую спасали медики столичной больницы №17. По словам Сахнюка, когда женщина пришла в себя, якобы говорила, что не знает нападавших. Сейчас ситуации не комментирует.

В Иванкове Киевской области полицейские заметили старый УАЗ, водитель которого подозрительно маневрировал по дороге. Машину остановили и обнаружили в салоне тело застреленного мужчины. Им оказался бывший участник АТО. Водитель сознался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и как раз в это время ехал в полицию.

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Дата
20
февраля

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

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