Умер ветеран АТО, которого зверски избили возле квартиры

В реанимации Главного военного госпиталя в Киеве умер ветеран АТО 56-летний Игорь Панов с позывным "Хан". Фото - facebook.com/Татьяна Руденька

20 ноября в реанимации Главного военного госпиталя в Киеве умер ветеран АТО 56-летний Игорь Панов с позывным "Хан". Его вместе с женой Оксаной Кавецкой жестоко избили в подъезде жилого дома.

О смерти бойца сообщила в Facebook волонтер Татьяна Грубенюк.

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"Боль ... Хана не стало. Без подробностей! Похороны и поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го батальона, волонтеры, друзья. Друг, в памяти останется твоя широкая и добрая улыбка ... И как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации", - написала волонтер.

О дате похорон сообщат позже.

56-летнего Игоря Панова и его жену Оксану Кавецкую, 51 год нашли избитыми в Киеве 10 ноября. Оба были в коме. Лежали на лестнице перед собственной квартирой с проломанным головами. Женщина через несколько дней пришла в себя. По поводу мужчины - врачи не давали никаких прогнозов. У него был раздробленный череп, много гематом мозга. Во время трепанации началось кровотечение, потерял 3 литра. Ему сделали 18 переливаний. По подозрению в избиении арестовали сына Оксаны и их соседа.